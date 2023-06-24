أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة خفير خصوصى بشبين القناطر

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على خفير خصوصى جثة هامدة فى مكان عمله فى أحد المخازن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "أ أ أ" 46 سنة خفير خصوصى جثة هامدة، ولم يتم الجزم بسبب الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبالفحص تبين أن المتوفى يقوم بغفرة على أحد المخازن بقرية الشيخ عتمان دائرة المركز، وأن مجموعة من الأهالى عثروا على جثته صباحًا، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، وتبين أنه قد فارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.