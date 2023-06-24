رئيس الوزراء من داخل عمارات سور مجرى العيون: الصورة أبلغ من أى حديث

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه استكمالًا للزيارة التى نجريها اليوم، نحن في المنطقة الحضارية، ونتذكر كيف كانت المنطقة قبل سنوات قليلة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمة له فى قلب سور مجرى العيون: كان هنا حوالي ٢٠٠٠ أسرة تعيش حياة تفتقد لكل أشكال الحياة الكريمة، بخلاف ما يطلق عليهم السريحة.

وتابع: تم نقل ٢٠٠٠ أسرة لمنطقة بدر، ليكونوا قريبين من منطقة المدابغ في الروبيكي، وتم تسكينهم بالكامل.

وأضاف: خلال عامين فقط نتكلم عن شقق تم تنفيذها على الطراز الإسلامي، ومثلما ترون الصورة أبلغ من أي حديث.

وتساءل رئيس الوزراء: هل نعي أنه عند تنفيذ السد العالي جرى نقل ٢٢ معبدًا فرعونيًا، والأساس هو عملية التطوير، مردفًا: نطور القاهرة التي عانت من الإهمال لعشرات السنين، ونعمل على إعادة الوجه الحضاري لها.