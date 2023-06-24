إصابة 8 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 8 مواطنين بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة منشأة القناطر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من خلال الفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص.