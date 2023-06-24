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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل بميلاد محمد فاضل بعرض "حب فى الزنزانة"

المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل

تعرض قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، مساء غد الأحد، الفيلم الروائى الطويل "حب في الزنزانة"، وذلك احتفالًا بذكري ميلاد مخرج الفيلم، المخرج محمد فاضل.

وبالتزامن مع عرض الفيلم في مركز الحرية للإبداع، يعرض الفيلم أيضًا في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وفيلم "حب في الزنزانة"، من إنتاج عام 1983، وتبلغ مدة عرضه 124 دقيقة، والفيلم من بطولة كل من: سعاد حسني، عادل إمام، يحيي الفخراني، جميل راتب، سامي مغاوري، عبد المنعم مدبولي، علي الشريف، بدر نوفل، محمد كامل، نعيمة الصغير، ومحمد شوقي.

والفيلم من تأليف وإخراج محمد فاضل، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي، وتدور أحداث الفيلم حول صلاح وفايزة لصا المساكن واللذان يتقابلان من وراء قضبان السجن ويقعا في قصة حب وتتوالي الأحداث.

يشار إلى أن المخرج محمد فاضل، يعد من أشهر مخرجي الدراما المصرية، حيث قدم للتلفزيون المصري العشرات من أشهر المسلسلات خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مسلسلات: "وقال البحر، سكة الهلالي، السائرون نياما، للعدالة وجوه كثيرة، لدواعي أمنية، العائلة والناس، أبو العلا البشري، النوة، ومازال النيل يجري، الراية البيضا، أنا وأنت وبابا في المشمش، عصفور النار، نوادر جحا المصري، ليلة القبض على فاطمة، أحلام الفتي الطائر، أبنائي الأعزاء.. شكرًا، الشارع الجديد"، وغيرها العديد من أجمل أعمال الدراما المصرية.

أما في مجال الإخراج السينمائي، فقد قدم المخرج محمد فاضل أفلام: "حب في الزنزانة، ناصر 56، طالع النخل، كوكب الشرق، شقة في وسط البلد، الاستعراض الأخير، اتنين واحد صفر".  

مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية يحتفل بميلاد محمد فاضل بعرض حب في الزنزانة مسلسل الراية البيضا وقال البحر

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