المركز التكنولوجى: تخصيص سيارة متنقلة لخدمة المواطنين بحى غرب المنيا لمدة شهر

أعلن اللواء أركان حرب هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المركز التكنولوجى بالمنيا يقدم خدمة متميزة للمواطنين يراعى فيها السرعة فى استخراج التراخيص وتقليل الإجراءات وإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين فى سهولة ويسر.

مُشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارة متنقلة للمركز التكنولوجى كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة تم توجيهه إلى حى غرب المدينة لمدة شهر تنتهى 22 يوليو المقبل، للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية لهم وسرعة إنهاء إجراءات التصالح واستخراج رخص المبانى والهدم لتوفير الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات وتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.