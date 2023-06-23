تروح فين فى العيد الكبير.. قلعة صلاح الدين "فسحة وأكلة حلوة" (صور)

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر فرصة جيدة للتنزه من أجل تخفيض الضغط خلال الفترة الماضية، في السطور التالية نأخذك بجولة داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والتي يمكن زيارتها خلال إجازة العيد.

قلعة صلاح الدين هي أحد الأماكن التي يمكن زيارتها في عيد الأضحى، فهي توفر للزائر فرصة للتعرف على تاريخ مصر الإسلامي وثقافته وفنونه، وكذلك للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والجو المنعش.

كما توفر قلعة صلاح الدين خدمات متنوعة للزائر، مثل المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والألعاب الترفيهية، فإن قلعة صلاح الدين هي خيار مثالي لقضاء يوم ممتع ومفيد في عطلة عيد الأضحى.

قلعة صلاح الدين الأيوبي هي قلعة تاريخية تقع في مدينة القاهرة، وتعد من أهم معالم العمارة الإسلامية في مصر، بناها صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر الميلادي لحماية مصر من هجمات الصليبيين، وأضاف إليها العديد من الحكام المسلمين بعده مساجد وقصور ومتاحف، حيث تشتهر القلعة بجمالها وروعتها وبإطلالتها على كل معالم القاهرة التاريخية.

كيفية الوصول لقلعة صلاح الدين الأيوبي؟

لزيارة قلعة صلاح الدين، يمكنك استخدام وسائل المواصلات المختلفة، مثل المترو أو التاكسي أو الميني باص، فإذا استخدمت المترو، فعليك أن تنزل في محطة الملك الصالح، ثم تستقل أتوبيسا أو تاكسي إلى القلعة، يفتح باب القلعة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتختلف أسعار التذاكر حسب الجنسية والفئة العمرية، فهناك الكثير من الأماكن التي يمكنك الاستمتاع بها داخل القلعة.

مسجد محمد علي

هو جامع كبير وجميل بناه محمد علي باشا في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو يشبه جامع آيا صوفيا في تركيا، يتميز بقبته الضخمة وأبراجه المرتفعة وضريحه المزخرف.

جامع الناصر محمد بن قلاوون:

هو جامع قديم بناه السلطان المملوكي في القرن الرابع عشر الميلادي، وهو يتميز بأسلوبه المعماري وزخارفه وأثاثه، يتميز بتصميمه الفريد الذي كفيل أن يجذب الكثير من الزوار.

متحف قصر الجوهرة:

هو قصر فخم بناه محمد علي لابنه إبراهيم باشا في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو يضم مجموعة من التحف والآثار والأسلحة والزخارف.

متحف الشرطة:

متحف يعرض تاريخ الشرطة المصرية منذ العصور القديمة حتى الآن، ويضم مجموعة من الوثائق والصور والملابس والأوسمة والأسلحة، بالإضافة إلى صور أشهر المجرمين والسفاحين الذين مروا على مصر.

المتحف الحربي:

هو متحف يعرض تاريخ الحروب التي خاضتها مصر منذ العصور القديمة حتى الآن، ويضم مجموعة من المدرعات والطائرات والمدافع والأسلحة والزى العسكري علي مر العصور في مصر.