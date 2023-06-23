مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن: استمرار الحرب الروسية يفاقم أزمة الغذاء العالمية

اتهمت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وقالت إنه يجب على روسيا أن تسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات في مسار آمن.

وأعربت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، عن قلق بالغ بسبب دمار البنية التحنية، لافتة إلى أن هجمات روسيا أدت إلى قطع الكهرباء وأصبحت كثير من المنازل بلا تدفئة أو كهرباء.

وأضافت: "بوتين اعتقد أن أوكرانيا ستستسلم بدون مقاومة لكن كان مخطئًا، واعتقد أنه لن يشهد تبعات من المجتمع الدولي على فعله، أو أن المجتمع الدولي سيتعب من الحرب، لكن 140 دولة صوتت بشكل متكرر بإدانة الحرب التي شنتها روسيا، وأن أوكرانيا تتمتع بحق الدفاع عن النفس".

ولفتت إلى أن روسيا لم تبرهن على أي خطوات للتفاوض من أجل السلام، ولابد توجيه نداء واضح لبوتين لإنهاء حرب العدوان، لأن استمرارها يؤدي لمزيد من المعاناة للشعب الأوكراني وللعالم كله، حيث استخدم بوتين الغذاء سلاح حرب، وفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.