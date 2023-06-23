الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يعلن إصابة عمرو السولية في العضلة الخلفية

السولية
السولية

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه عمرو السولية، في العضلة الخلفية.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك السولية في المباراة، لكنه أُصيب في العضلة الخلفية.

وأعلن النادي أن السولية سيخضع لبرنامج علاجي على أثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق، أمس، أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وخضع السولية لإجراء أشعة أمس عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم. 

ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

الاهلى عمرو السولية السولية حرس الحدود النادي الأهلي

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