الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم صالونا حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساءً حول مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول "العنف الأسري.. الأسباب وسبل المواجهة"، وتتناول مناقشة قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وأبرزها العنف الأسري وتهديدات التماسك المجتمعي ومخاطر التكنولوجيا عليه، والآليات والسبل لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة مهددات تماسكه، وقضية العنف الإلكتروني، والتشريعات اللازمة للمواجهة.
 
فيما تتناول الجلسة الثانية من الصالون مناقشة موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها"، ومحاور تتعلق بمشاكل الثقافة وكيفية النهوض بيها، والتحديات التي تعرقل قيام المؤسسات الثقافية بدورها، ومواكبة الحركة الثقافية المصرية متطلبات العصر والتطور التكنولوجيا.

يدير الحوار خلال الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ السفيرة مرفت التلاوي، الرئيس السابق للمجلس القومي للمرأة، النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، الكاتب تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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