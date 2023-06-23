الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«كاف» يعلن بيع تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عامًا أونلاين

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، عن إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عبر شبكة الإنترنت.

وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، أن تذاكر مباريات البطولة، التي ستنطلق غدًا بالمغرب، ستكون متاحة للشراء من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم.

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، خلال الفترة بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، حيث ستجرى المنافسات على ملعبي "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وملعب طنجة الكبير بمدينة طنجة.

وتضم المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كلا من المغرب، وغانا، والكونغو، غينيا، بينما تضم المجموعة الثانية، كلا من مصر، ومالي، والجابون، والنيجر.

وستكون النسخة المقبلة من أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هي المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، حيث تنص اللائحة على تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحقًا عالميًا مع صاحب المركز الرابع في القارة الآسيوية.

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