القبض على مسجل خطر بحوزته هيروين فى كفرالشيخ

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن كفرالشيخ عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى–هاتف محمول).

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.