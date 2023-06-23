سقوط 5 عناصر إجرامية بـ"كوكتيل مخدرات" فى الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط "5 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة- و165 قرصا مؤثرا- كمية من مخدر الهيروين".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.