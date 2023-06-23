الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسى يعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في باريس "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر؛ لاستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.

من جهته؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، مؤكدًا دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالي والفني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لا سيما على صعيد تغير المناخ.

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