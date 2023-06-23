الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اكتمال صفوف الحجاج المصريين داخل الأراضى السعودية لبدء مناسك الحج

حجاج
حجاج

اكتملت اليوم الجمعة، صفوف الحجاج المصريين داخل الأراضي السعودية بوصول حجاج البعثات الثلاث المنظمة للحج المصري الممثلة في وزارات: الداخلية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، لبدء مناسك الحج لهذا العام.

من جهتها، أشارت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن ١٦ ألف حاج من حجاج السياحة وصلوا إلى الأراضي المقدسة موزعين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدادًا لبدء موسم الحج السياحي.

وأشارت "سامي"، إلى أن لجان بعثة الحج السياحي تقوم بجولات لتفقد أماكن إقامة حجاج البرنامج البري والاقتصادي بمكة المكرمة؛ للاطمئنان على أحوال الحجاج، والتأكد من توافر كل الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة الخاصة بتسكين الحجاج.

وأوضحت سامي، أن لجان وزارة السياحة والآثار متواجدة على مدار اليوم، بين حجاج السياحة لبرامج الحج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أى مشاكل تواجههم، موضحة أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أعطى توجيهات لبعثة الحج السياحي بالأراضي المقدسة بتفقد مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة يوميًا، والاطمئنان على الحجاج لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع البعثة الطبية المصرية لتوفير مقرات لعيادات طبية لخدمة الحجاج ومتواجدة بمناطق العزيزية، وشارع أجياد، والعتيبية بمكة المكرمة، وتم تزويدها بكل المستلزمات الطبية، لخدمة الحجاج وتقديم لهم الدواء مجانًا.

وأضافت "سامي"، أن الوزارة خصصت أرقام هواتف؛ لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن مقرات البعثة متواجدة في مكة المكرمة: بفندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة بفندق (سجى المدية)ـ المنطقة المركزية الشماليةـ المدينة المنورة، وفي منطقة العزيزية بفندق تارا صدقي- شارع صدقي- متفرع من العزيزية العام.

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