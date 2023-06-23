حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: ناظر مدرسته اكتشف موهبته في السابعة من عمره

قال محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إن أهالي مدينة بيلا يحتفون بالذكرى السنوية للشيخ الراحل، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمقرؤون من أجل تلاوة آيات الذكر الحكيم والترحم على روحه والدعاء له بالرحمة.

وأضاف اليماني في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الشيخ أبو العينين شعيشع كان أول من اكتشف جمال صوته في تلاوة القرآن كان ناظر المدرسة الأستاذ منير جرجس، وكان ذلك في السابعة من عمره، وأوصى أسرته بالاهتمام بتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم".

وأشار إلى أن الشيخ أبو العينين شعيشع هو الأخ الثاني عشر من أسرة الشيخ الحاج أبو شعيشع، وتوفى والده وهو في الثامنة من عمره، وتأثر بوفاة والده، لذلك، فإن معظم قراءاته يغلب عليها طابع الحزن والشجن، وكان يقرأ دائمًا بمقام الصبا.

وتابع: "الشيخ أبو العينين شعيش قرأ عام 1936م في محافظة الدقهلية في حفل الشهداء بمدينة المنصورة عن طريق دعوة أحد الموظفين الكبار بمديرية الدقهلية، وذاع صيته بعد ذلك، وأصبح من أعلام دولة التلاوة، والآن، لدينا بعض الشرائط والتسجيلات النادرة جدا للشيخ أبو العينين شعيشع فيها قراءات خارج مصر مثل العراق والأردن ولبنان والمسجد الأقصى، وجميع مقتنياته موجودة في شقته الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى النياشين والأوسمة التي حصل عليها من القادة والزعماء العرب".