مقتل شخص خلال مشاجرة بالخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى مشاجرة لتعديهم على بعضهم بالضرب، ووفاة أحدهم، بمنطقة الخليفة في القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، يقيم بدائرة القسم، توفي متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: (المتوفى وشخصان مصابان بجروح متفرقة بالجسم)، وطرف ثان: (4 أشخاص، ثلاثة منهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم، وبحوزة أحدهم مطواة)، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر أفراد الطرف الثاني واعتدوا عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.