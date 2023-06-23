وفاة شاب إثر إصابته بلدغة حية أثناء رى الأرض بالفيوم

لفظ شاب مقيم بقرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد أن لدغته حية أثناء ري الأرض.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز إطسا، يفيد بوصول شخص يُدعى" محمد مفرح، مقيم بقرية تطون، لمستشفى إطسا المركزي، مصاباً بتسمم ودخوله فى حالة إعياء شديدة، وبالفحص تبين إصابته بتسمم إثر تعرضه للدغة حية أثناء رى الأرض، وتم تحويله لمستشفى الفيوم الجامعى، وتوفى داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.