الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة حول "هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، في الخامسة مساء، مناظرة حول “هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟”.

وتدير المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، والمحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين. 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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