الذكاء الاصطناعى يجيب.. ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن فريق إعداد برنامج "التاسعة" قام بطرح سؤال مباشر على الذكاء الاصطناعي، والذي تمثل في "ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟".

الذكاء الاصطناعي

وأكدت شافكي المنيري، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الذكاء الاصطناعي جاوب على هذا السؤال بكل وضوح، وتضمنت إجاباته الواقع المصري الحالي، كما أنه كان هناك مقارنات في الإجابة بين ما كانت عليه مصر قبل قيام الثورة وحالياً.

وتابعت: "الذكاء الاصطناعي أكد أنه إذا لم تقم الثورة لكان الاضطراب الأمني مازال موجودا، ونشوب الصراعات الداخلية، وتواصل التوتر السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي، انتشار الإرهاب".

ماذا بعد 30 يونيو؟

واستطردت: "الجزء الثاني من الإجابة تتضمن أن مصر بعد قيام الثورة استطاعت التخلص من الإرهاب، ارتفاع مستوى معيششة المواطن، تحسن الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن، الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي".