الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الذكاء الاصطناعى يجيب.. ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن فريق إعداد برنامج "التاسعة" قام بطرح سؤال مباشر على الذكاء الاصطناعي، والذي تمثل في "ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟".

الذكاء الاصطناعي 

وأكدت شافكي المنيري، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الذكاء الاصطناعي جاوب على هذا السؤال بكل وضوح، وتضمنت إجاباته الواقع المصري الحالي، كما أنه كان هناك مقارنات في الإجابة بين ما كانت عليه مصر قبل قيام الثورة وحالياً.

وتابعت: "الذكاء الاصطناعي أكد أنه إذا لم تقم الثورة لكان الاضطراب الأمني مازال موجودا، ونشوب الصراعات الداخلية، وتواصل التوتر السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي، انتشار الإرهاب".

ماذا بعد 30 يونيو؟

واستطردت: "الجزء الثاني من الإجابة تتضمن أن مصر بعد قيام الثورة استطاعت التخلص من الإرهاب، ارتفاع مستوى معيششة المواطن، تحسن الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن، الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي".

شافاكي المنيري التاسعة 30يونيو الأولى المصرية الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": التمويلات الخارجية للإخوان لإحداث عنف بلغت 1.2 مليار جنيه

أفشة رجل مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون التدخل فى المؤسسة العسكرية

الولايات المتحدة تعلن تأجيل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

عن قصة زواجها.. هبة طوجي: "جمعتنا الصدفة.. وحب الموسيقى"

موسكو تدعو لعقد اجتماع بين روسيا وجامعة الدول العربية بشأن التسوية فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية