هبة طوجي: "الإخراج السينمائي شغف وحلم أسعى إليه"

قالت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، إنها درست التمثيل والإخراج في لبنان وقامت بإخراج الكثير من الفيديوهات لأغانيها، مُشيرًة إلى أنها تستعد لإطلاق عددٍ من المشروعات السينمائية قريبًا.

الإخراج السينمائي شغف وحلم

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنها انشغلت بالغناء عن التمثيل والإخراج، مؤكدًة: “الإخراج السينمائي هو شغف وحلم أسعى إليه”.

وعن نجوم تتمنى العمل معهم، قالت إنها تحب الفنانين اللبنانيين وتتأثر بشخصيتهم وتتمنى أن تصور لهم كليب ومنهم الفنانة إليسا ويليق بها فيلم وثائقي يحكي عن كل مشوارها.