الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة طوجي: "الإخراج السينمائي شغف وحلم أسعى إليه"

هبة طوجي
هبة طوجي

قالت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، إنها درست التمثيل والإخراج في لبنان وقامت بإخراج الكثير من الفيديوهات لأغانيها، مُشيرًة إلى أنها تستعد لإطلاق عددٍ من المشروعات السينمائية قريبًا.

الإخراج السينمائي شغف وحلم 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنها انشغلت بالغناء عن التمثيل والإخراج، مؤكدًة: “الإخراج السينمائي هو شغف وحلم أسعى إليه”.

وعن نجوم تتمنى العمل معهم، قالت إنها تحب الفنانين اللبنانيين وتتأثر بشخصيتهم وتتمنى أن تصور لهم كليب ومنهم الفنانة إليسا ويليق بها فيلم وثائقي يحكي عن كل مشوارها.

هبة طوجي الإخراج فيلم وثائقي مشوارها التمثيل والإخراج خلف الكاميرا

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