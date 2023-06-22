الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان لـ"مبابى": إما التجديد أو الرحيل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضغطها على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، لحسم موقفه بشكل نهائي مع الفريق سواء بالرحيل أو البقاء.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير نشرته اليوم أن إدارة النادي الباريسي طالبت اللاعب بحسم موقفه النهائي، وتنتظر منه ردا حاسما بشأن مستقبله خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير، مشددة على أن الإدارة تريد حسم القرار النهائي قبل الوصول لمرحلة الإعداد للموسم الجديد.

أشارت الصحيفة إلى أن النادي لا يتقبل فكرة رحيل مبابي مجانًا بعد الاستثمار الذي قدمه النادي معه.

وتسعى إدارة النادي أولًا لإقناع مبابي بتمديد عقده مع النادي، وأكدت موندو أن البيئة المحيطة بناصر الخليفي، رئيس النادي، لا تستبعد هذا الخيار رغم الإحباط الذي شعر به النادي بسبب بيان مبابي؛ ولكن في حالة عدم نجاح تمديد العقد سيضطر النادي لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان لا يريد جعل الأمور سهلة على ريال مدريد، ولكن إذا اضطروا للتفاوض مع مدريد سيحدث ذلك تجنبًا للخسارة الاقتصادية.

ماذا حدث بين مبابي وباريس؟

نشرت صحيفة ليكيب منذ أسبوعين تقريرًا أفادت خلاله أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى صيف 2025، وهو ما يعني رحيله عن الفريق بحلول 30 يونيو 2024 بموجب عقده الحالي.

ثم أصدر اللاعب بيانًا عبر وكالة الأنباء الفرنسية، أكد خلاله أنه أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل للنادي كان بمثابة تأكيد على رغبته المعلنة.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي مبابي ريال مدريد فترة الانتقالات الصيفية

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