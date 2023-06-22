شريف يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.