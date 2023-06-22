إصابة طفلة بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين في دشنا

أصيبت طفلة، اليوم الخميس، بطلق ناري خلال مشاجرة نشبت في نجع سعيد بمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في نجع سعيد مركز دشنا.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة “شيماء.ع.ع، 12 سنة”، بطلق ناري بالصدر، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في نجع سعيد، مركز دشنا.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.