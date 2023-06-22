طارق الشيخ يطرح أغنيته الجديدة "حنفية الجدعنة" عبر يوتيوب

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "حنفية الجدعنة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

وتقول كلمات الأغنية: حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى أصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني.



وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وكان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الإنجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.