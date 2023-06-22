الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني.. جمال فرويز: يجب مواجهة تغول "السوشيال ميديا" وتأثيرها على مجتمعاتنا

جمال فرويز
جمال فرويز

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن جلسة اليوم تضمنت الحديث عن الأثار الجانبية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أن التركيز على الإيجابيات سيكون شيئ عظيم جدًا، وسيساعد في حماية الشباب وحالتهم النفسية.

جاء ذلك على هامش جلسات المحور الاجتماعي والثقافي، ضمن الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني.

وتابع “فرويز” في تصريحات لـ"الدستور": الإعلام والأفلام والمسلسلات لابد أن يساهم من جديد في بناء الشخصية المصرية"، مُشيرًا إلى ضرورة وضع حد لتغول السوشيال ميديا وآثاره السلبية على المجتمع.

وأشار إلى أن أغلب الشباب عزفوا عن القراءة، ولذلك لابد من تعويض ذلك من خلال بث الرسائل الإيجابية عبر المنتج الفني سواء كانت أفلام أو مسلسلات.

ويضم المحور المجتمعي 6 لجان فرعية، عقدت 4 جلسات، ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

الاسبوع الرابع التواصل الاجتماعي الثقافة والهوية الحوار الوطنى المؤسسات الثقافية المصري المؤسسات الثقافية بناء الشخصية المصرية جلسات الحوار الوطني لجنة الثقافة والهوية الوطنية لجنة الثقافة والهوية الوطنى

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تعلن ختام المسابقة الوطنية التمهيدية لمسابقة "مايكروسوف العالمية"

مواطنون عن «كلنا واحد» : تعرض لحوما جودتها عالية وسعرها في متناول البسطاء

الربان أحمد رأفت: طالبنا فى الحوار الوطنى بتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية

أمين "الاتحاد" بسوهاج: إجراء انتخابات المحليات سيقضي على فساد الإدارة المحلية

أمين "حماة الوطن" بالأقصر: قانون تنظيم العمل الأهلي بحاجة إلى تعديل (فيديو)

عضو المكتب السياسي لـ"المحافظين": ناقشنا تطبيق اللامركزية في المحليات (فيديو)

اللواء رضا فرحات: جلسات الحوار الوطني التي تناقش الوضع في المحليات هامة جدًا

الأمين العام المساعد لمحافظة الإسكندرية: طالبنا فى الحوار الوطنى بتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

تيتانيك تلتهم طاقم غواصة تيتان.. الإعلان رسميًا عن مقتل الأثرياء الخمسة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

النيابة تطلب التحريات فى دهس محاسب لفتاة بـ"الخطأ"

خبير يكشف كيفية اكتشاف حطام الغواصة المفقودة "تيتان"

"الملا" يبحث مع وفد “كوفببك” الكويتية فرص زيادة استثمارات الشركة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية