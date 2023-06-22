الحوار الوطني.. جمال فرويز: يجب مواجهة تغول "السوشيال ميديا" وتأثيرها على مجتمعاتنا

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن جلسة اليوم تضمنت الحديث عن الأثار الجانبية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أن التركيز على الإيجابيات سيكون شيئ عظيم جدًا، وسيساعد في حماية الشباب وحالتهم النفسية.

جاء ذلك على هامش جلسات المحور الاجتماعي والثقافي، ضمن الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني.

وتابع “فرويز” في تصريحات لـ"الدستور": الإعلام والأفلام والمسلسلات لابد أن يساهم من جديد في بناء الشخصية المصرية"، مُشيرًا إلى ضرورة وضع حد لتغول السوشيال ميديا وآثاره السلبية على المجتمع.

وأشار إلى أن أغلب الشباب عزفوا عن القراءة، ولذلك لابد من تعويض ذلك من خلال بث الرسائل الإيجابية عبر المنتج الفني سواء كانت أفلام أو مسلسلات.

ويضم المحور المجتمعي 6 لجان فرعية، عقدت 4 جلسات، ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.