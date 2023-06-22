ما حكم "العيدية" فى الشرع؟.. هانى تمام يُجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة العيدية مرتبطة بذكريات جميلة جدًا من الطفولة، مؤكدًا أنها منحة وعطية للأولاد.

حكم العيدية في الشرع

وكشف الشيخ هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، حكم العيدية في الشرع، وذلك خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها من الأمور المستحبة التي تدخل الفرح والسرور على الأطفال، مؤكدًا أن العيد سمي بذلك لما فيه من العوائد التي تعود بالإحسان عن الناس، والعيدية هي أمر مستحب؛ لأنه يوم فرح وبهجة لإتمام عبادة الله، ونحتاج أن نعود الأطفال على الفرح.

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الفقهاء قالوا: "ويستحب في هذا اليوم العظيم التوسعة على الأهل والعيال".