بالأسماء.. 9 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

أُصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى "ملاكي" أمام عزبة شحاتة بطريق بني سويف الفيوم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة "ميكروباص" وأخرى ملاكي أمام عزبة شحاتة بطريق بني سويف الفيوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة كل من: صباح محمود خليفة 15 عامًا، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، نجوى محمد حسين 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، سفيان رمضان محمد 4 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 3سم، محمود محمد حماد، 32 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالأنف وسحجات وكدمات، أحمد قناوي سيد، 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالوجه وجرح قطعي بالوجه حوالي 10 سم.

كما أصيبت فاطمة محمود سيد 55 عامًا، مصابة بجرح قطعي أسفل العين حوالي 2 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، حمادة جمعة 23 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وليد جمعة قرني 24 عامًا، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات، عماد مختار عبدالحميد 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادث.