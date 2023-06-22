ضبط 3 متهمين بقتل شابين بسبب خلافات على الميراث فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشخاص مُسن ونجله وشقيقه، بتهمة قتل شابين بطلق ناري، بسبب خلافات على الميراث بين أبناء عمومة بقرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يوم السبت الماضي، من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل "محمد محمود محمد، يبلغ من العمر 26 عامًا، وخالد أحمد علي، يبلغ من العمر 38 عامًا، وإصابة مكي عبيد مصطفى، يبلغ من العمر 62 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بسبب الميراث في قرية حجازة قبلي بقوص، وفر المتهمون هاربين.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قوص برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول المركز، والنقيب محمد محمود، وملازم أول أحمد مظهر، من ضبط 3 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي، هم"ا.م.م.ط، يبلغ من العمر 66 عامًا، المتهم الرئيسي، وبحوزته بندقية آلية و38 طلقة نارية، ونجله "حازم.ا.م.م.ط"، وشقيقه "محمد.م.م.ط"، يبلغ من العمر 70 عامًا، بتهمة قتل أبناء عمومتهم بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في تقسيم الميراث.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.