الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 متهمين بقتل شابين بسبب خلافات على الميراث فى قنا

حملة امنية
حملة امنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشخاص مُسن ونجله وشقيقه، بتهمة قتل شابين بطلق ناري، بسبب خلافات على الميراث بين أبناء عمومة بقرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يوم السبت الماضي، من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل "محمد محمود محمد، يبلغ من العمر 26 عامًا، وخالد أحمد علي، يبلغ من العمر 38 عامًا، وإصابة مكي عبيد مصطفى، يبلغ من العمر 62 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بسبب الميراث في قرية حجازة قبلي بقوص، وفر المتهمون هاربين.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قوص برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول المركز، والنقيب محمد محمود، وملازم أول أحمد مظهر، من ضبط 3 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي، هم"ا.م.م.ط، يبلغ من العمر 66 عامًا، المتهم الرئيسي، وبحوزته بندقية آلية و38 طلقة نارية، ونجله "حازم.ا.م.م.ط"، وشقيقه "محمد.م.م.ط"، يبلغ من العمر 70 عامًا، بتهمة قتل أبناء عمومتهم بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في تقسيم الميراث.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أبناء عمومته أبناء عمومة أجهزة الأمنية أحمد مظهر اجهزة الامن 3 أشخاص

الأكثر قراءة

رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى

موسيمانى منتقدًا صن داونز: كان يجب إقصاء الأهلى من دورى أبطال إفريقيا

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الصحة يبحث مع "أبوت" الأمريكية تعزيز التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية

"الرعاية الصحية": الاستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات الهيئة

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية