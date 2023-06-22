محافظ المنيا يتفقد عددًا من الأسواق والمحلات التجارية وسط المدينة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، جولة تفقدية على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على جميع المحال التجارية، بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الأسواق ورصد محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، والتعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق، مؤكداً على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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