الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. أحمد الطاهري: لا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة تدمج كل وسائل التنشئة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الثقافة تعتبر في مفهومها التنشئة المعرفية المتكاملة التي تخلق إنسانا لديه قدرة على الحفاظ على هويته من جهة والتفاعل مع عالمه من جهة أخرى.

وأضاف الطاهري، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، إحد لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري"، أنه في حال دول مثل مصر تكون المهمة يسيرة  لانها تمتلك حضارة وموروث حضاري ، اما الدول الاخري تحاول الخصم الحضاري من الثقافات الأخرى التي لديها موروث حضاري، ولكن  لايوجد سلاح يلغي سلاح أخر. 

وأشار الطاهري إلى أن حروب اليوم عرفت القدرات الذكية والثقافة تحتاج قدرات ذكية جديدة تتناسب مع العصر وتطوراته، لافتا إلي أن هذا الأمر يشكل تحديا فهناك الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بالفكر كتطوير قرى مصر التي كانت فكرة ثم مبادرة ثم مشروعا قوميا  بالإضافة إلي القضاء على فيروس سي، وهو نفس المنهج الذي نبحث عنها.

وشدد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ختام كلمته، على أنه لا مستقبل للثقافة إلا من خلال مبادرة تدمج كل وسائل التنشئة المجتمعية للإنسان، حتى لا يكون لدينا عقل منغلق، لافتا إلى أنه أصبح لدينا عقل جمعي فوار يحتاج لمعالجات جديدة تناسب تطورات العصر.

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