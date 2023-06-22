رفع كفاءة شارع الجيش وكورنيش ترعة المنصورية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة شارع الجيش وكورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولي.

واوضح "مختار" أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.



وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيرًا إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذًا للخطة الاستثمارية.



ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية؛ للبدء فورا في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المحدد والعمل ليل نهار مع وضع في الاعتبار التصورات الخاصة بالحركة المرورية علي التقاطعات بالشارع تخفيفا للعبء عن المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية.



جدير بالذكر أن المشروع يجري تنفيذه من خلال الإشراف المباشر لمديرية الإسكان بالدقهلية بمتابعة المهندسه سلوي جابر، وكيل الوزارة ، ومشاركة مديرية الطرق بإشراف المهندس زناتي عبد العظيم، مدير المديرية وفريق العمل المشارك، والذي يضم فكرية سلامة، مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة وإيمان حسين، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة و محمد أمين، رئيس حي غرب، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصوره ، والمهندس خالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركة الوطنية والمقدم حازم العوضي، منسق المشروع بالشركة الوطنية.

IMG-20230622-WA0206