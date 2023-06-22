محافظ أسيوط: غرس شتلات بديروط ضمن مبادرة «زراعة 100مليون شجرة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار أعمال التشجير وزراعة شتلات الاشجار المثمرة وغير المثمرة بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.



وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى خاصة أمام المدارس والجهات الحكومية وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالأماكن التي تصلح للزراعة وأمام المصالح الحكومية وبالمدارس وغيرها في مركز القوصية وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز ، بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة الشتلات، تم زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة ببعض شوارع وميادين المركز وبعض المدارس ومراكز الشباب بمشاركة مسئولي البيئة والزراعة بالمركز انطلاقاً من توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ وفي إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و"زراعة 100مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

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