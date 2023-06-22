الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد “المجتمعات العمرانية” يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات التطوير بمدينة الشروق (صور)

الرابية
الرابية

أجري المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة نسب إنجاز المشروعات الجار تنفيذها بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، رافقه خلال الجولة المهندس على سعد، رئيس جهاز مندينة الشروق وعدد من مسؤولى الجهاز.

وتابع “بهجات” تنفيذ أعمال تمهيد الطرق بدايةً من مدخل طريق جنيفه والذى إمتدت به العمل داخلياً  إلى شبكة الطرق وذلك ضمن مخطط المنطقه مشيداً بسير الأعمال. 

وأوضح علي سعد، أنه تم تمهيد طرق داخلية بأطوال إجمالية بلغت 3 كم، عبارة عن اتجاهين “دخول -خروج” وبعرض 15 متر.

وتعتبر الخطة الحالية للأعمال بأهم شريان بالمنطقه نظراً لخطة أعماله التى تهدف للربط بين مدخل المنطقه على طريق جنيفه وحتى مدخل طريق القاهره الإسماعيلية.

جنيفة والقاهرة اسماعيلية الرابية الشروق

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