الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| رئيس مهرجان الإسكندرية: لا نحتاج لقوانين جديدة بل تفعيلها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: "إننا لا نحتاج لقوانين جديدة للتعامل مع المجتمع المدني، بل نحتاج تفعيلها بشكل قوي".

جاء ذلك خلال جلسة "مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية" والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع.

ونوّه إلى أنه يوجد مسارح لا يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الثقافة، مضيفًا: "كيف يعرف الجمهور هذه المسرحيات؟، يجب أن يكون هناك جزء للدعاية عنها".

وأوضح أن مهرجانات المجتمع المدني لا تأخذ ٤٠ في المئة من ميزانية وزارة الثقافة كما يدعي البعض، مطالبًا بضرورة تنفيذ القرارات وليس الحديث عن صدورها فقط.

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