السيسى: التمويل هو العامل المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التمويل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وأضاف السيسي خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، أن الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات.

وتابع: "على مدار 80 عامًا حدثت تطورات كثيرة جدًا في النظام المالي العالمي وهذا الأمر يجب أن نتحرك في تطويره لمجابهة التحديات".

واستكمل: "أطلقنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف التي كنا نتمناها ووصلنا لمعدل نمو 6% وكل الأمور كانت مبشرة جدًا".