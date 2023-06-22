الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الهندية تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس السيسي

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر تعكس مدى أهميه التعاون المشترك بين البلدين، مُشيرًا إلي أن العلاقات بين البلدين تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الزيارة مهمه لعدة أسباب أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والهند وحجم الاستثمارات المشتركة والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيارة ستعود بالفائدة على عدد من القطاعات الصناعية والاستفادة من الخبرات الهندية في قطاع التكنولوجيا وقطاع البرمجيات والجزء المتعلق بالاستفادة من الهند في توفير عديد من السلع الغذائية التي تمثل أمن غذاء الاقتصاد المصري كالارز والقمح .

وأوضح أن مصر تقدمت بطلب رسمي للانضمام لتجمع البيركس ودولة الهند أحد الدول الأعضاء في التجمع وقد تكون فرصة أن مصر تؤكد للهند علي حرصها الشديد على الانضمام لتجمع البريكس والاستفادة من وجودها في وسط هذا التجمع علي المستوي الاقتصادي والسياسي .

وأكد أن العلاقات المصرية الهندية قوية وهناك عدة مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات التصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

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