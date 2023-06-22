الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا لعيد الأضحى.. توفير ذبائح بسعر 195 جنيهًا للكيلو بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة أتمت كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومن بينها مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة تمحورت حول سبع محاور رئيسية هي (قطاع المخابز، الأسواق، البدالون التموينيون وجمعيتي، توفير اللحوم المبردة واللحوم الحية، توفير أسطوانات البوتاجاز، المواد البترولية، إلى جانب خطة عمل غرفة العمليات).

ووجّه محافظ الغربية بتشكيل لجان إشرافية للتأكد من تشغيل المخابز البلدية ومتابعة الإنتاج بها والتأكد من وزن الخبز ومطابقته المواصفات، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق وإلزام التجار ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، وكذلك التأكد من توافر كل السلع بمنافذ البيع.

كما شدد المحافظ على متابعة وضع محطات تموين السيارات، والبالغ عددها 231 محطة منها 12 تعمل بالغاز، مؤكدًَا أهمية التفتيش على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار والبيع بالسعر الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد أبوهاشم، مدير مديرية التموين، أن المديرية ستوفر خلال منافذها عددًا من السلع الحيوية على رأسها الأرز المعبأ الهندي بسعر 20 جنيهًا للكيلو، سكر معبأ بسعر 18 جنيهًا للكيلو، زيت خليط 800 مل بسعر 45 جنيهًا للكيلو وكميات من اللحوم (السوداني) الطازجة للعرض في منافذها بسعر 195 جنيهًا للكيلو، وكذلك توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 160 جنيهًا للكيلو، ودواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وذلك في فروع دلتا ماركت البحر، دلتا ماركت الشون، أسماك سعيد ودلتا ماركت كفرالزيات.

توفير ذبائح دعم واتخاذ القرار جنيه للكيلو مجمدة منتخب ايران ودواجن انفجار بالغربية

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