الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. مقرر مساعد المحور المجتمعي: نستهدف إرساء علاقات سوية تحفظ الهوية المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني الدكتورة هانية شلقامي، أهمية الثقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة والتقدم، ما يستدعي بلورة عدة رؤى تثري هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم الخميس؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية. 

وقالت شلقامي إن الهدف هو إرساء علاقات سوية تنتج محتوى إعلامي وصحفي ومجتمعي وشعبي وحكومي قادر على المحافظة على الهوية المصرية وقوى مصر الناعمة.

بدوره، قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني الدكتور أحمد زايد، إن مناقشات اللجنة خلال الجلستين السابقتين كانت مثمرة للغاية وهامة، مشيرا إلى أن جلستي اليوم تناقشان دور المؤسسات الثقافية في المجتمع وكيفية تعظيم هذا الدور وعدد من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، مؤكدا ضرورة تفعيل دور المؤسسات الثقافية ووضع سياسات ثقافية فعالة.

الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى المؤسسات الثقافية المصرية المحور المجتمعي قوى مصر الناعمة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

الأكثر قراءة

عضو مجلس مدينة "فرساى" تعدد مكاسب مشاركة السيسى بقمة "التمويل العالمى"

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف المراحل التعليمية

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

وزيرة التخطيط: إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام

4 مصابين فى حادثى تصادم بوادى النطرون بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية