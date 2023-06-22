برلمانية: 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا فى مجرى تاريخ مصر

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجري التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وأسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملة وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، يعود في الأساس لثورة 30 يونيو.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، وكان عامًا أسود على الوطن.

ونوهت عضو مجلس النواب بالدور الوطني الرائد الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في مساندة ودعم ثورة 30 يونيو، وكما هى عادتها في مساندة طموح المصريين وتطلعاتهم، مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، لكن هذه التهديدات لم تكن لتثني المصريين عن هدفهم في حماية دولتهم وانتصار ثورة 30 يونيو.

وأكملت التمامى أن ذكرى الاحتفال بعشر سنوات على ثورة 30 يونيو هى احتفال بنصر عظيم وثورة شعبية هائلة، حققت آمال المصريين في مستقبل مشرق، كما أن الجمهورية الجديدة والبنية التحتية الهائلة والطرق والكباري والثورة الشاملة للتنمية، أبرز إفرازت ثورة 30 يونيو وتداعياتها الطيبة على الوطن.