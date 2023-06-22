تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 788 شاحنة و200 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 392 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 396 شاحنة و15 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي الحرية، أمل، بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و214 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، بريدج، آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2323 راكبًا بموانيها.