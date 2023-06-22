لليوم الثالث على التوالي.. "بحيرة البجع" ترفع لافتة "كامل العدد" بأوبرا القاهرة

تواصل فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، لليوم الثالث على التوالي، تقديم العرض العالمي الشهير "بحيرة البجع" من إخراج الدكتور القدير الراحل عبدالمنعم كامل، بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، مساء اليوم الخميس، وذلك على خشبة المسرح الكبير، ضمن العروض المميزة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 360 جنيهًا، والثانية بقيمة 260 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا.

المسرح الكبير كامل العدد

تفاصيل عرض باليه بحيرة البجع

باليه "بحيرة البجع" يعد أحد أهم الباليهات الكلاسيكية التى ألفها الموسيقار الروسي الشهير "تشايكوفسكي"، بين عامي 1875 و 1876 ميلاديًا، وعُرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو ويعد أحد أبرز عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة.

"بحيرة البجع" أو البجعات المسحورات ذات الاربعة فصول، وتدور قصته حول الأمير سيجفريد الحزين، بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل، يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته، ويفاجئ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب.

وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروي له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها فون روثبارت لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة فيفتتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في حفل عيد ميلاده ليتزوجها؛ إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الامير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعني بقاءها بجعة للأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر، يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الاميرة أوديت تمامًا مع اختلاف لون ملابسها وذلك بهدف خداع الأمير الذي يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة.

ومن ثم ينطلق باحثًا عن أوديت الحقيقية ويصل الى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور فيتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الأمير في القضاء عليه وحينها يبدأ انهيار القصر فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.