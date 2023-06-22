المراكز التموينية بالإسكندرية.. تطوير قضى على التكدس ووفر خدمة متميزة

طفرة تكنولوجية شهدتها المكاتب التموينية بمحافظة الإسكندرية، ليتم تحويلها إلى مراكز خدمات مطورة ضمن خطة الدولة فى التحول الرقمى، لتقدم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري وبسهولة تليق بالمواطن السكندري، في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن بين الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية ومحافظة الإسكندرية على مدار 9 سنوات، كان للرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية شاملة للتطوير في جميع النواحي، حيث تم تطوير المكاتب التموينية بالإسكندرية ليكون لدينا 8 مراكز متطورة تخدم المواطن في جميع أنحاء المحافظة.

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية التطوير الذي تم في قطاع الخدمات التموينية بالمحافظة بتحويل المكاتب التموينية التقليدية القديمة لمراكز خدمات متطورة.

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في المكاتب التموينية وكان لها النصيب الأكبر في عدد المكاتب التي تم تطويرها، التي ساهمت في حل المشاكلةالتي كانت تعاني منها مكاتب التموين، والوصول للمظهر الحضارى الذى يليق بالمواطن السكندري.

وأضاف سعد الله أن المراكز الطورة تعمل بنظام النداء الآلى المتبع العمل به بالبنوك، ليتعامل المواطن من خلال الرقم الخاص به مع الموظف على الشباك وبنظام، وذلك للقضاء على الزحام الذي كان في المكاتب التموينية، مشيرًا إلى أن تم اختيار المواقع المناسبة لمراكز التطوير، واختيار العاملين من النماذج الشابة المميزة لاستخدام الحواسب الآلية، وتدريبهم على سيستم العمل والتعامل معه لإدخال بيانات المواطنين والاستعلام وغيرها من العمليات الفنية التي تستهدف خدمة المواطنين.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمديرية، أن الإسكندرية بها 8 مراكز متطورة، بعد أن كانت مكاتب تموينية، حيث تم ضم وتحديث المكاتب لتكون مركز خدمات متطور وهم مركز تموين( أبو قير- طوسون- حي شرق- السيوف - حي غرب - حي العجمي- محرم بك- باب شرق).

وأضاف أن المراكز التموينية الجديدة مزودة بسيستم للبيانات بالحواسب الآلية لإنهاء إجراءات المواطن في دقائق قليلة، مما يسفر عن القضاء على ظاهرة التكدس التي كانت تعاني منها المكاتب التموينية القديمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كان لها السبق بين المحافظات في التحول الرقمي بالمكاتب التموينية، والذي لمسه المواطن الآن في الخدمات المقدمة له.

لافتات إرشادية وأماكن انتظار

للتسهيل على المواطنين وفرت بالمراكز المتطورة لافتات استرشادية للمستندات المطلوبة، ونظام العمل الحديث من خلال نظام الشباك الواحد، حيث يحصل الموظف على رقم من خلال موظف الاستقبال، من خلال النداء الآلى يتوجه المواطن إلى النافذة المجهزة بالحاسب الآلى والموظف المختص للحصول على الخدمة، كما تم تزويد مراكز الخدمات التموينية المتطورة بكاميرات لمتابعة أداء الخدمات، ومقاعد لانتظار المواطنين لادوارهم، بالإضافة إلى مراوح وثلاجات للمياه وحمام.



الحصول على جوائز التميز

في مارس الماضي، جاء مركزان للخدمات التموينية المتطورة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ضمن أفضل 10 مراكز خدمات على مستوى الجمهورية وهما مركزي الخدمات التموينية لحي شرق، ومركز الخدمات التموينية بطوسون.

وأوضحت مديرية تموين الإسكندرية، أن هذا التميز جاء نتاج التخطيط المسبق ووضع أهداف استراتيجية وأنشطة مختلفة ومتميزة لتؤدي إلى تحقيق ذلك.

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