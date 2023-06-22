الاتحاد يواجه بيراميدز في أقوى مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر

يشهد ستاد الإسكندرية في السادسة والنصف مساء، اليوم، واحدة من أقوى مباريات دور ال16 في بطولة كأس مصر بين الاتحاد السكندري وبيراميدز .

الفريقان يشتركان في أمور ويختلفان في أخرى، وتتمثل أوجه التشابه في وجود الرغبة والطموح في التأهل للدور ربع النهائي إضافة لوجود غيابات مؤثرة، أما أوجه الخلاف فتتمثل في تراجع نتائج الاتحاد الذي لم يحقق سوى فوزا واحدا في آخر خمس مباريات وكان على السكة الحديد أحد أندية القسم الثاني في دور ال32 .

على العكس حقق بيراميدز الفوز في أخر 8 مباريات في كل البطولات، واقترب من حسم المركز الثاني في الدوري لصالحه والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

- قائمة زعيم الثغر للمباراة

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار لاعبا 20 في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم، وخالد صبحي وصبري رحيل وهشام صلاح ومحمود علاء والسيد سالم وعمار حمدي ومحمد محمود، وناصر ناصر ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز ومورو ساليفو وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب عبد الغي محمد لانضمامه للمنتخب الأوليمبي والأوغندي جافين كيزيتو ومحمد الصالح وعمرو خليل وفوزي الحناوي.

- قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي وعبد الله مجدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ووليد الكرتي وهشام محمد ومحمد صادق ومحمود أوكا وإسلام عيسى ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي لعدم الجاهزية وشريف إكرامي لأسباب فنية وأسامة جلال وعبد الله السعيد ومحمود دونجا للإصابة وإبراهيم عادل ومحمود صابر للانضمام للمنتخب الأوليمبي.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد صلاح ومعهم محمد العتباني حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.