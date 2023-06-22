منها تجربة المسرح الشعري بالحرية للإبداع.. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس 22 يونيو 2023، العديد من الفعاليات والأنشطة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السابعة مساء، وتحت عنوان “تجربة المسرح الشعري عند دكتور فوزي خضر”، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء فكري ثقافي، والذي يشارك فيه كل من: الناقد دكتور عمرو، والناقد دكتور علي خليفة، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية الآداب جامعة العريش، وتقدم اللقاء وتديره دكتورة أماني شكم، بحضور الشاعر الناقد دكتور فوزي خضر.

والدكتور فوزي خضر، هو أستاذ المخطوطات بجامعة الإسكندرية، شاعر وكاتب روائي، صدر له العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: رواية “أشهر الرحلات إلي بلاد العرب”، وصدرت في العام 2005. وفي العالم التالي 2006 صدرت روايته الثانية بعنوان “شعراء من الإسكندرية”. كتاب “العلم العربي في حضارة الغرب”، كتاب “ديوان فوزي خضر”، وغيرها.

خصل الدكتور فوزي خضر علي جائزة الدولة للتفوق في دورتها للعام 2019.

ــ ليلة شريعي بصالون الإبداع الفني

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وضمن فعاليات صالون الإبداع الفني، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، تشهد قاعة المسرح بالمركز، لقاء بعنوان “ليلة شريعي”، تقدم الفنانة غنوة أحمد شرعان.

ويتناول اللقاء إطلالة علي المسيرة الفنية للموسيقار عمار الشريعي، وأهم المحطات الفنية في مسيرته الإبداعية، وأبرز الأعمال الفنية الموسيقية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، ويتخلل اللقاء فقرات فنية لبعض أشهر أعمال الشريعي.

ــ ليلة شعر Open mic في جمال عبد الناصر

وفي السادسة مساء، يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "ليلة شعر - open mic ".

تبدا الامسية التى يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب عدد من أعمالهم، بالإضافةإالى اتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدد من أشهر القصائد المغناه.

ــ حفل فرقة رضا بالغوري

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الحسين، حفل فني استعراض والذي تقدمه فرقة رضا للقنون الشعبية، ويقام الحفل بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية. هذا ويتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر وإجمل الرقصات والتابلوهات الاستعراضية التي قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية منذ تأسيسها في العام 1961 علي يد الفنان محمود رضا، من بينها الحجالة، الشمعدان، المراكبي، العصايا، وغيرها.

وفي نفس التوقيت يستمر بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، العرض المسرحي “جوه الصندوق”.

وفي الثامنة مساء أيضا، تعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز، أمسية شعرية تحت عنوان “سلمولي علي مصر”، مع الشاعر الغنائي الحكواتي سامي شاكر، يتخلل الأمسية فقرات فنية بالإضافة إلي مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية لتنشيط السياحة والآثار.

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد بمركز إبداع بيت العيني، ورشة حكي وعرض عرائس للأطفال، تقدمه الفنانة رحمة محجوب.