الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد الأهلى فى لجنة الانضباط

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قرر نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أنباء توقيع أحمد فتوح للمارد الأحمر.

وكان أحد البرامج التليفزيونية، قد أثار جدلاً شديدًا بعدما كشف عن توقيع أحمد فتوح للنادي الأهلي وحصوله على مقدم تعاقد.

وأثار هذا الأمر غضب مرتضى منصور الذي قرر أيضًا التقدم بشكوى ضد البرنامج للمجلس الأعلى للإعلام.

وقال مرتضى منصور، عبر قناة النادي: "قررنا التقدم بشكوى ضد النادي الأهلي في لجنة الانضباط بعدما تردد بشأن توقيع أحمد فتوح للقلعة الحمراء".

وطالب رئيس الزمالك، بضرورة رد مسئولي الأهلي على تلك الأنباء ونفي هذا الخبر خاصةً أن أحمد فتوح مازال عقده ساريًا مع الفارس الأبيض.

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