اتحاد المرأة الوفدية يعلن تأييدهن لترشح "عبد السند يمامة" لانتخابات الرئاسة

أصدر اتحاد المرأة الوفدية برئاسة مواهب الشوربجي، بيانًا يؤكد تأييده الكامل لترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لانتخابات الرئاسة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اتحاد المرأة الوفدية ولجان المحافظات بحضور السكرتير العام للوفد الدكتور ياسر الهضيبي، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية.

عبد السند يمامة: أعلنت قرار ترشحي وانتهى الأمر

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات مسألة تهم بلد بأكملها، مؤكدًا أن قرار ترشحه أًصبح نهائيًا منذ موافقة وتوقيع 52 عضوًا بالهيئة العليا على اختياره لخوض الانتخابات الرئاسية، مُشيرًا إلى أن القرار جاء استجابًة لرغبات الموقعين، ولم يتقدم أحد منذ ذلك الوقت برغبته قبل هذه التوقيعات أو بعدها رغم مرور 15 يومًا.

وأشار “يمامة” إلى أن حزب الوفد على المحك فالمعركة الانتخابية لها حسابات ودائماً تؤخذ على محمل الجد، وكل الاحتمالات واردة والنتيجة ليست محسومة ونبذل الجهد في العمل وهي فرصة في انتخابات حقيقية.

وأعلن أعضاء لجنة المرأة عن دعمهم ومساندتهم للدكتور عبد السند يمامة، في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكدت النائبة السابقة ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، على دعمها لترشح الدكتور عبد السند يمامة في ترشحه مع وضع رسالة وتوضيح للمرحلة المقبلة وسيكون هناك غرفة عمليات من لجان المرأة في الانتخابات لدعم رئيس الوفد.

وقالت ايمان سامي مستشار رئيس الحزب لشئون التعليم، إن الوفد سيكون في الشارع وسينزل إلى المواطنين وسنبذل أقصى جهودنا، لتأييد مرشحنا الدكتور عبد السند يمامة.

وقالت ماجدة صالح سكرتير اتحاد المرأة الوفدية، إن هذا حدث تاريخي والوفد سيتواجد في الشارع وسيتردد اسمه ورئيس الحزب يتمتع بشخصية قوية ولديه توافق من الجميع على ترشحه.

وطالبت شيرين ربيع، عضو الهيئة العليا السابق ورئيس لجنة المرأة بالجيزة، بتفعيل اللجان النوعية وتقديم برنامج خاص بها مع وجود برنامج اقتصادي لدعم جميع الأفكار والمجالات واختيار فريق العمل بعناية.

وأشادت “ربيع” باختيار الدكتور ياسر الهضيبي لرئاسة الحملة الانتخابية، مُطالبًة بتقديم برنامج انتخابي لدعم رئيس الوفد في المعركة الانتخابية.

وقالت النقابية فاتن رضوان أمين صندوق اللجنة العامة بالجيزة، أنها تدعم رئيس حزب الوفد في ترشحه للانتخابات الرئاسية وترفض وجود مرشح أخر من الوفد غير الدكتور عبد السند يمامة، حتى لا نشتت الجهود ونستنزف الوفد مالياً.

وقالت أماني أبو اليزيد، رئيس لجنة المرأة بالغربية، جاء الوقت للمشاركة والتواجد في الشارع والوفد هو الحزب العريق في مصر رغم وجود أحزاب أخرى وتطالب بإعادة ترتيب البيت لوفدي، والاستعداد بكل قوة لهذه المعركة.

وقالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية، هي التزام حزبي، مُطالبًة بضرورة تجهيز ملف اقتصادي متكامل ووضع رؤية وخطة واضحة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد أحمد جمعة مساعد رئيس الحزب للتواصل، أن الدكتور عبد السند يمامة أستاذ جامعي مرموق وخير من يمثل الوفد في هذه الانتخابات الرئاسية.

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