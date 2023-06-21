حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

ردّ محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بظهور كائن بحري غريب بمياه شاطئ جليم بأن هذه السمكة تسمّى "مارينا"، وهى موجودة بالبحر بشكل طبيعي ومصرح بصيدها.

وقال عبدالرازق، في بيان، الأربعاء، إن السمكة التي تم تداول صورها عبر السوشيال ميديا متواجدة بالبحر المتوسط، ويتم صيدها بشكل طبيعي، لكن تم تناقل الصور لشكلها الغريب نسبيًا تحت مسمى كائن غريب، وهو الأمر الذي أثار الذعر داخل نفوس المواطنين، لافتًا إلى أن البحر هو مكان لتواجد الكائنات البحرية، ولا بد أن الجميع يعي ذلك، ويكون هناك توعية بعدم الالتفاف للشائعات عبر مواقع التواصل وعدم إثارة الهلع.

وأثيرت في الأيام الماضية حالة من الذعر بين أهالي الإسكندرية عقب انتشار العديد من الصور عبر وسائل التواصل لاصطياد الصيادين القروش الصغيرة من ساحل البحر المتوسط بالقرب من منطقة المكس، ما ساهم في انتشار العديد من الشائعات عن انتشار القروش بشواطئ عروس المتوسط.

وردًا على الجدل الذي أثير، تواصلت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع عدة جهات من الصيادين والغواصين والمتخصصين؛ للوقوف على حقيقة مزاعم انتشار القروش بشواطئ المدينة.

وأكدت المحافظة أنه ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس، ما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق، وأفاد خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثًا وهو من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus" ولا يمثل أي خطورة على المنطقة.

ونفى خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس والتى تعد مياهها مياه مختلطة، ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله.