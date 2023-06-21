المنتخب الأوليمبى يغادر إلى طنجة لمواجهة النيجر فى افتتاح مشواره الإفريقى

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، ظهر اليوم الرباط متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة التي تضم معها: مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الإفريقية التى تجري بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

استقلّت بعثة المنتخب الأوليمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة فيما تم إرسال الأمتعة والحقائب بالأتوبيس، واستغرقت رحلة القطار ساعة والربع ساعة، مما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة تستغرقها لو استقلت الأتوبيس.

اختتم المنتخب الأوليمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفة للمنتخبين قبل بدء منافسات البطولة.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.