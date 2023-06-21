صندوق التنمية الثقافية يفتح باب التقدم للدفعة 15 من برنامج “بيت جميل”

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، ومؤسسة مدرسة الأمير للفنون التقليدية بإنجلترا عن فتح باب التقدم لبرنامج" بيت جميل للحرف التقليدية"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، وذلك للعام الدراسي الخامس عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية؛ يأتي ذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية للحفاظ على عناصر التراث الثقافي المصري.

يمكن للمتقدم الحصول على استمارة المشاركة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، واستكمال متطلبات التسجيل وتقديم البورتفوليو حتى 24 أغسطس 2023، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، ماعدا يومى الجمعة والسبت، وسيتم عقد اختبارات القبول 31 أغسطس، يقدم خلالها المتقدم نماذج من أعماله الفنية الأصلية.

تهدف الدبلومة إعداد وتأهيل مجموعة ممن لديهم خبرات متميزة في مجالات الحرف التقليدية، عن طريق الدراسة والتدريب العملي على مدى عامين كاملين بواقع 3 ايام في الأسبوع من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء" في مجالات النجارة" قشرة الخشب"، الزجاج المعشق، النحاس، الخزف.

يذكر أنه أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة فى نوفمبر 2022، قرارا بتعيين الدكتور هانى أبو الحسن سلام، رئيسا لصندوق التنمية الثقافية خلفا للدكتور فتحى عبد الوهاب .

الدكتور هانى أبو الحسن، تخرج فى جامعة الإسكندرية بكلية الآداب بقسم الدراسات المسرحية، ويعمل أستاذا للإخراج السينمائى والمسرحى، وكان قبل صدور القرار منتدبا من الجامعة لوزارة الثقافة فى المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وخلال عام 2016، صدر قرار بتعيين الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشارا لرئيس مدينة الإنتاج الإعلامى لشئون التعاون الدولى.

ويشار إلى أن الدكتور فتحى عبد الوهاب، تولى مسئولية الصندوق فى 2017، وكان آخر منصب شغله قبل توليه مهام قطاع صندوق التنمية الثقافية، هو مدير مركز الحرف التقليدية التابع لـ صندوق التنمية الثقافية.