الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشركة المتحدة تشارك فى حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العينى (فيديو)

الشركة المتحدة تنظم
الشركة المتحدة تنظم حملة للتبرع بالدم بمقرها الرئيسي

نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم لصالح قصر العيني؛ استمرارا للدور المجتمعي للشركة من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

ورصد مقطع فيديو، لقطات من مشاركة عدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحملة، التي نظمتها الشركة بمقرها الرئيسي.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وتعزيز الوعي بأهمية هذه العملية الحيوية في إنقاذ الأرواح، وقد تم تنظيم الحملة في مقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع فريق من بنك الدم المصري المتخصص.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتبرع بالدم بنك الدم المصري

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